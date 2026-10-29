Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"

Kaynak: AA
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde

Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında

Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

Bu kareyi kimse beklemiyordu!
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular