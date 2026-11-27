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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için aynı camide düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA