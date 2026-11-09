Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(COP31) 'İklim adaleti' dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(COP31) 'İklim adaleti' dediğimiz meseleye önem veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(COP31) 'İklim adaleti' dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak"
Kaynak: AA