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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(COP31) 'İklim adaleti' dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(COP31) 'İklim adaleti' dediğimiz meseleye önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(COP31) 'İklim adaleti' dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak"

Kaynak: AA
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