Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu?"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye yapılan saldırıyı kınayarak, kadına şiddetin olmadığı söyleminin çelişkili olduğunu belirtti. Saldırganın yaşlı teyzeyi boğazından adeta gırtlakladığını ifade eden Erdoğan, toplumun bu tür şiddet olaylarına karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu?"
Kaynak: AA / Güncel