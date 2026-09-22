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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM) 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM) 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM) 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir"

Kaynak: AA
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