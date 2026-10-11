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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir"

Kaynak: AA
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