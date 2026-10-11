Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir.Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir"
Kaynak: AA