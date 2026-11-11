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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır, yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır, yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır, yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir"

Kaynak: AA
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