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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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