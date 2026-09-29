Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz"
Kaynak: AA