Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız."

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Allah Güncel Haberler

title