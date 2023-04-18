Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız."
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel