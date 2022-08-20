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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

"Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız"

"Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vadediyorlar"

Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Güncel Haberler

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