Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını...

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz."

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

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