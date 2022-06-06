Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz." AA / Sıtkı İlanbey - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını... - Haberler

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