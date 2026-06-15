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Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'ne özel tebrik

Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'ne özel tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutlayarak, 'bir milletin iki devleti' ifadesiyle iki ülke arasındaki kardeşlik bağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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