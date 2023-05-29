Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak önceliğimiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir"
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel