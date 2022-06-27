Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." AA / Barış Kılıç - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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