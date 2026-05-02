Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026-2035) Vizyon Tanıtım Programı'nda konuştu

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - AİLE ve Nüfus 10 Yılı (2026-2035) Vizyon Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 yıllık bir dönemde ailelerimizi güçlendirmek, nüfusumuzu artırmak, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin asli misyonunu icra etmesine katkı veren sivil toplum kuruluşlarımıza, medyada ve sosyal medyada bu mücadeleye destek olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu bir gerçektir ki bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğü veya teknolojisinin ileri olmasıyla ölçülemez. Bunların yanı sıra bir milletin gücü yuvalarında tüten ocakta, beşikleriyle büyüyen evlatlarda, nesilden nesle taşınan değerlerde gizlidir. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgemizin bu doğrultuda atılacak adımların aile kurumuna daha da büyük bir güç katacağına inanıyor, ükemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. 'Ailemiz Geleceğimiz' temalı fotoğraf ve kısa film yarışmaları başta olmak üzere ödüle layık görülen tüm kardeşlerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

'AİLE GÜÇLÜ OLDUĞUNDA BİREYLER GÜÇLÜ OLUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz bir annenin, bir babanın evlatlarıyız. Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Evlat olmamız da anne-baba olmamız da ailelerimiz sayesindedir. Aile insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Hayata önce ailede hazırlanılır. Merhamet, şefkat, empati kurmak ilkin ailede öğrenilir. Sevgi ve kardeşliğin ilk tohumu ailede atılır. Vatan, millet sevgisinin ilk adresi ailedir. Şahsiyet ailede oluşur ve o çatı altında tekamül eder. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan da yine ailedir. Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. Aile zayıfladığında, zayıflatıldığında ise birey zayıflar, toplum kan kaybeder. Ailenin huzuru milletin huzurundan, ailenin saadeti milletin saadetinden, ailenin güvenliği milletin güvenliğinden, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı