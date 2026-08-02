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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan FETÖ mensubunun evinde uyuşturucu ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan FETÖ mensubunun evinde uyuşturucu ele geçirildi
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SAKLANMASINA YARDIM EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAfyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı.

SAKLANMASINA YARDIM EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A.'nın, Karatepe'ye kendi sim kartını verdiği ve Deprem Konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ö.A. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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