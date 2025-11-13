Çukurova Üniversitesi Hastanesine Yeni Başhekim Atandı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin yeni başhekimi Prof. Dr. Ahmet Sebe göreve başladı. Önceki başhekim Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş'ın görevini devretmesinin ardından, Prof. Dr. Sebe, hastanede geçmişteki deneyimleriyle çalışmalarına hızla başladı.
Geçmiş yıllarda hastanede çeşitli görevlerde de bulunan Sebe, çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel