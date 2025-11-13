Haberler

Çukurova Üniversitesi Hastanesine Yeni Başhekim Atandı

Güncelleme:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin yeni başhekimi Prof. Dr. Ahmet Sebe göreve başladı. Önceki başhekim Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş'ın görevini devretmesinin ardından, Prof. Dr. Sebe, hastanede geçmişteki deneyimleriyle çalışmalarına hızla başladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Sebe, görevine başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş'ın görevi bırakmasının ardından başhekim Prof. Dr. Ahmet Sebe oldu.

Geçmiş yıllarda hastanede çeşitli görevlerde de bulunan Sebe, çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
