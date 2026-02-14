Haberler

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Kurtul Çakın seçildi

Güncelleme:
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 32. Genel Kurulu'nda Kurtul Çakın, 145 oyla başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Cafer Esendemir, ikinci tur öncesi adaylıktan çekildi.

Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçimde 233 üye oy kullandı.

Seçimin 3'te 2 çoğunluk aranan ilk turunda Çakın 145 oy, mevcut başkan Cafer Esendemir 84 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Esendemir, ikinci tur öncesi başkan adaylığından çekildiğini belirtti.

Başkan seçilen Çakın da cemiyeti daha kurumsal bir çizgiye taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Oy birliğiyle seçilen Çakın'ın yönetim kurulunda ise İbrahim Erikan, Temel Eren, Bekir Karakoca, Tevfik Dinçkalmış, Adnan Ercan, Hüseyin Sungur, Nurdan Eryalaz, Murat Yonat, Sema Erdoğan, Muzaffer Taş, Umut Yüzer, Hayriye Eroğlu, Umutcan İşledici ve Şeyda Turaçlar yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
