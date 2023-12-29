Çukur Çetesi Operasyonunda 25 Kişi Tutuklandı

25'İ TUTUKLANDI

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'ndan toplam 404 personelin katılımı ile 'Çukur Çetesi'ne yönelik Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 48 şüpheliden 43'ü yakalanarak, gözaltına alındı. Kemer'de adliyeye getirilen 43 şüpheliden 25'i tutuklanırken 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.