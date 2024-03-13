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Çubuk'ta hibe fide için başvurular başladı

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Çubuk Belediyesi tarafından hibe şeklinde dağıtılacak 1 milyon sebze fidesi için başvurular alınmaya başlandı.

Çubuk Belediyesi tarafından hibe şeklinde dağıtılacak 1 milyon sebze fidesi için başvurular alınmaya başlandı.

Belediyenin sebze fidesi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin kayıtları, Çubuk Belediyesi Hizmet Binası'nda alınıyor. Destekten yararlanmak isteyenler, Çiftçi Kayıt Belgesi ve nüfus cüzdanıyla 18 Mart'a kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere, projenin 4 yıldan beri devam ettiğini belirterek, yeni dönemde de artarak devam ettirmek istediklerini söyledi.

Destek sayesinde ilçedeki tarımsal üretimin arttığını ifade eden Demirbaş, "Belediyemiz tarafından üretimine başlanılan yaklaşık 1 milyon fidenin dağıtımı için kayıt almaya başladık. İnşallah kendi seralarımızda ürettiğimiz kaliteli fideleri başta kadın ve genç çiftçilerimiz olmak üzere tüm üreticilerimize dağıtacağız. Amacımız Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi üretimin artırılmasına destek olmaktır. Bu projemizin hayata geçmesinde özverili çalışmalarından ötürü belediye personeli ve işçilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başvurusunu tamamlayan üretici İbrahim Çoprak ise katkı sağlayanlara teşekkür etti. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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