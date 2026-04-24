Çubuk Belediyesinin açtığı atölyede kadınlar el işi öğreniyor

Çubuk'ta açılan Kadın El İşleri Atölyesi'nde kadınlar, hem el işi öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Çubuk Belediyesinin, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtığı atölyede, 80 kursiyer sepet örücülüğü, amigurumi, iğne oyası ve dikiş gibi birçok alanda eğitim görüyor.

Atölyede kadınlar hem el işi öğreniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Kursiyerlerden Nazlı Çalı, atölyeye katıldıktan sonra kendine olan güveninin arttığını söyledi.

Melek Orun ise atölyenin kendileri için bir aile ortamı olduğunu ifade ederek, "Buraya gelince günlük sorunlarımızı unutuyoruz, hem öğreniyoruz hem de sosyalleşiyoruz." diye konuştu.

Berna Söyler de atölyeye gelerek, boş zamanlarını değerlendirme imkanı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
