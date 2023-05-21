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Cübbeli Ahmet: Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine, 2 puanları yok 34 mebus aldılar

Güncel Haberler

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs seçimlerinde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin CHP listelerinden 34 vekil çıkarmasıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Cübbeli Ahmet sohbet toplantısında "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den" ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde ittifak protokolü kapsamında DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den 3 ve İYİ Parti'den 5 isim CHP listelerinden seçime katıldı.

CHP listelerinden aday gösterilen 25 DEVA Partili isimden 14'ü'; 19 Gelecek Partili isimden 10'u ve 24 Saadet Partili isimden 10'u Meclis'e girdi.

Seçimde özellikle DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin CHP logosu altında girdikleri seçimden 34 vekil çıkarmaları gündem yaratırken, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de sohbet toplantısında bu konuya değindi.

Cübbeli Ahmet, "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den. Allah Allah… Bu sağcılar devamlı solculara kazık atıyor. Solculara tavsiye ediyorum, aklınızı başınıza alın. Siz nasıl solcusunuz, sağcılara aldanmayın. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Buna dikkat edin. Bu solcular ne zaman akıllanacak?" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca 28 Mayıs Seçimi 14 Mayıs Güncel Haberler

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