CTE, İBB Medya AŞ Genel Müdürünün "çıplak arandığı" iddialarını yalanladı Açıklaması

Güncelleme:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddialarını yalanladı. CTE, arama işlemlerinin yasalar doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in "çıplak aramaya maruz bırakıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

CTE'nin Nsosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
