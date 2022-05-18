CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı - Haberler

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CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı

AA - Eda Özdener - Güncel
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CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara sahnesinde, Ahmet Kaya şarkıları seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara sahnesinde, Ahmet Kaya şarkıları seslendirildi.

"Özgün Müzikte Bir Portre Ahmet Kaya" isimli konser, Ana Salon'da verildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun sahne aldığı konserde, solistler Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, sanatçının birbirinden güzel 16 eserini seslendirdi.

Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği konserde, CSO Ada Ankara yerleşkesindeki ana salonun tamamı doldu.

Dinleyicilerin tüm şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu uzun süre ayakta alkışlandı.

AA / Eda Özdener - Güncel

Ahmet Kaya, İstanbul, Ankara, Müzik, Güncel, Haberler

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