Coşkun Aral, İki Nokta Buluşmaları'nda medya ve etik konuştu

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

"Medya ve Etik" başlıklı söyleşide konuşan Aral, İsrail- Filistin çatışmalarına dair mesleki anılarını anlatarak, bu savaşın er ya da geç biteceğini söyledi.

Bu katliamın, soykırımın sona ermesi ümidini dile getiren Aral, "Bu kesin ama bundan sonranın Filistin'i nasıl olacak? Çaresini bulmak lazım. Bu, onlara bir şey göndermekle olmuyor. İsrail'in yıktığından İsrail kazanıyor. Siz jeneratör gönderiyorsunuz, açın o jeneratörü imal eden fabrikanın bir ünitesi mutlaka İsrail'in içinde olduğu bir sistem içinde. O yüzden akıl, bilim, vicdan ve olmazsa olmaz hukuk. Bu sistemi biz İslam dünyasında egemen kılarsak değişir." diye konuştu.

Aral, Türkiye'ye dair muhabirlik anılarını aktararak, yaşadığı olaylarla manipülatif ve provokatif girişimleri öğrendiğini ifade etti.

Savaş ve çatışma bölgelerinde şahit olduğu olaylara değinen Aral, imha ettiği fotoğraflar bile olduğunu söyledi.

Aral, medya ve etik ikilemine dair anılarının sorulması üzerine, "Allah savaşı kimseye yaşatmasın ve devam da ediyor yani savaş bitmez. Bizim için en büyük tehlike, ekonomi darboğaza girdiğinde o dışarıdan böcekler var ya onlar çok kötü gelirler. Bu biz olabilir, bize gelmiş misafirler olabilir ama kışkırtma daha kolaydır. Kaybedecek bir şeyi olmayan insan çok rahat savaşır. O yüzden çok hassas bir dönemdeyiz. Biz de bölgemiz de inşallah huzura kavuşur." ifadesini kullandı.

Kurumsal İletişim ve Etkinlikler Direktörü Fatmanur Kartav moderatörlüğündeki söyleşinin ardından Aral, katılımcıların sorularını yanıtladı.