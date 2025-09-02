Çorum ve Uğurludağ Belediyeleri’nden Ortak Asfalt Çalışması

Çorum Belediyesi ve Uğurludağ Belediyesi iş birliğiyle ilçe merkezinde 1600 metrelik yol asfaltla kaplandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Karşıyaka Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi, Karşıyaka Caddesi ve Uğurludağ Devlet Hastanesinin önünde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Aşgın, Çorum'un ilçelerine altyapı desteği sağladıklarını, bu kapsamda Uğurludağ ilçesine de destekte bulunduklarını söyledi.

Remzi Torun ise asfalt seriminin iki belediyenin ekiplerince ortaklaşa yapıldığını belirterek, desteklerinden ötürü Aşgın'a teşekkür etti.

Torun, "Hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini ilçemize kazandıran tüm paydaşlara tekrar teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetlere imza atmayı diliyorum." dedi.