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Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Nejmi A. idaresindeki otomobil ile Süleyman Ç'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Nejmi A. idaresindeki 81 KH 742 plakalı otomobil, D100 kara yolu Danişment köyü yakınlarda Süleyman Ç'nin kullandığı 14 ACV 746 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Süleyman Ç. ile araçlarda bulunan Ayşe Ç, Ensar Ç, Ammar Yasir Ç, Hatice A, Koray A, Ali A. ve Sudenaz A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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