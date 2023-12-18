Çorum'un Laçin ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı
Laçin Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, Çorum-Osmancık kara yolunda ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların kış lastiklerinin kullanımı incelendi ve sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.
Laçin Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinden geçen Çorum- Osmancık kara yolunda uygulama noktası oluşturdu.
Kara yolundan geçen ticari araçları durduran ekipler, her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiklerini inceledi.
Ekipler, inceledikleri araçların sürücülerine de kış lastiğinin önemini anlatan broşürler dağıttı.