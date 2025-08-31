Çorum'un Laçin ilçesinde 8. Keşkek Şenliği düzenlendi
Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde yapılan 8. Keşkek Şenliği'nde dev kazanlarda pişirilen keşkekler ikram edildi, yerel şarkıcılar sahne aldı ve halaylar çekildi. Muhtar Mutlu Ünal etkinliğin gelecekte de devam edeceğini açıkladı.
Çorum'un Laçin ilçesinde Gökgözler köyü 8. Keşkek Şenliği yapıldı.
Köy muhtarı Mutlu Ünal tarafından organize edilen şenlikte katılımcılara dev kazanlarda pişen keşkek ikram edildi.
Yerel şarkıcıların sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar halay çekti.
Muhtar Ünal, katılanlara teşekkür ederek, şenliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını söyledi.
Şenliğe Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da katıldı.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel