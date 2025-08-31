Çorum'un Laçin ilçesinde 8. Keşkek Şenliği düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde yapılan 8. Keşkek Şenliği'nde dev kazanlarda pişirilen keşkekler ikram edildi, yerel şarkıcılar sahne aldı ve halaylar çekildi. Muhtar Mutlu Ünal etkinliğin gelecekte de devam edeceğini açıkladı.

Çorum'un Laçin ilçesinde Gökgözler köyü 8. Keşkek Şenliği yapıldı.

Köy muhtarı Mutlu Ünal tarafından organize edilen şenlikte katılımcılara dev kazanlarda pişen keşkek ikram edildi.

Yerel şarkıcıların sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar halay çekti.

Muhtar Ünal, katılanlara teşekkür ederek, şenliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Şenliğe Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde

Sıradan görünen bu madeni paranın değeri binlerce Euro'yu buluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Fener'in yeni hocası Hamdi Akın'ın yalısında ortaya çıktı! İşte o kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.