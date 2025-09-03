Çorum'un Dodurga İlçesinde Yangın: 10 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü

Haberler

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Çatar Mahallesi Karaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
