Dodurga'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde M.A'ya ait otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını söndürdü, otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel