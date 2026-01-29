Haberler

Dodurga'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Dodurga'da yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde M.A'ya ait otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını söndürdü, otomobilde hasar oluştu.

Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi İnönü Caddesinde M.A'ya ait otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor