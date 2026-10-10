Çorum Sungurlu'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldı

Çorum Sungurlu'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücünün idaresindeki otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eyüp Tanmazoğlu idaresindeki 19 ADB 164 plakalı otomobil, Sungurlu- Boğazkale kara yolunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA