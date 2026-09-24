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Çorum merkezli 4 ilde kapora dolandırıcılığı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

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Çorum merkezli 4 ilde kapora dolandırıcılığı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
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Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini noter gibi tanıtıp 'kapora' yöntemiyle araç satıcılarını dolandırdığı belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 55 ilde nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı, adreslerde silah ve para ele geçirildiği belirtildi.

ÇORUM' merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda internet sitelerinde araçlarını satışa çıkaran vatandaşları, kendilerini noter olarak tanıtıp 'kapora' yöntemiyle dolandırdığı belirlenen 18 kişi yakalandı. Şüphelilerin 55 ilde nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden araçlarını satışa çıkaran vatandaşları hedef alan dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre şüpheliler, araçlarını satmak isteyen ilan sahiplerini telefonla arayarak aracı satın almak istediklerini söyledi. Kendilerini noter olarak tanıtan şüphelilerin, sözde noter üzerinden para göndereceklerini belirterek vatandaşları çeşitli hileli yöntemlerle ikna ettikleri ve 'kapora' adı altında banka hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları belirlendi.

55 İLDE DOLANDIRICILIK

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemle 55 ilde nitelikli dolandırıcılık, diğer adıyla 'kapora dolandırıcılığı' olaylarına karıştıkları tespit edildi. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen 18 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çorum merkezli gerçekleştirilen operasyonda Mersin, İzmir ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 18 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda aranan bir kişi de yakalandı. Adreslerde ayrıca ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, kendilerini noter gibi göstermek amacıyla kullandıkları değerlendirilen 1 sıramatik zili, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile para ele geçirildi.

Yakalanan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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