Çorum İskilip'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Çorum İskilip'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı
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Çorum'un İskilip ilçesinde 81,5 dekar alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğiyle yürütülüyor. Belediye Başkanı İsmail Çizikci, mahalle sakinlerinden teknik ekiplere destek olmalarını istedi.

Çorum'un İskilip ilçesine 81,5 dekar alanda kentsel dönüşüm çalışması başladı.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında Ulaştepe Mahallesi'nde tespit çalışması yürütüldü.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yüklenici firma yetkililerini makamında kabul etti.

Projenin detaylarının görüşüldüğü toplantıda, kentsel dönüşümün teknik detayları ve uygulama süreci ele alındı.

Çizikci, sürecin sorunsuz ilerlemesi adına mahalle sakinlerinden destek beklediklerini dile getirerek, "Mahalle sakinlerimizin sahada görev yapan teknik ekiplere yardımcı olmaları ve gerekli kolaylığı sağlamaları büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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