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Çorum-İskilip karayolundaki kazada ölen 4 kişiden 3'ü için cenaze töreni düzenlendi

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Çorum-İskilip karayolundaki kazada ölen 4 kişiden 3'ü için cenaze töreni düzenlendi
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Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkisindeki kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Ömer Cebeci, nişanlısı Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel toprağa verildi. Kazada ölen 6 yaşındaki çocuğun cenazesinin ise Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.

KAZADA ÖLEN 4 KİŞİDEN 3'Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci'nin yaklaşık 7 yıldır Kazakistan'da çalıştığı belirtildi. Düğün hazırlıkları için memleketi Çorum'a gelen Cebeci'nin cenazesi, İnalözü köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden nişanlısı Zehra Betül Yılmaz da bugün öğle namazının ardından Çorum'da Ulu mezarlıkta düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Öte yandan kazada ölen Mert Üstünel için ise İskilip ilçesi Şeyh Yavsi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Üstünel'in cenazesi, namazın ardından Hacı Karani Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ölen 6 yaşındaki Hüsra Lal'ın cenazesinin ise ailesi tarafından Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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