Çorum İskilip Belediyesi İzmir'deki Orman Yangınına Müdahale İçin Ekip Gönderdi

Çorum İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıktı.

Bir itfaiye aracı ve 2 personel, İskilip Belediyesi önünden uğurlandı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, imkanlar dahilinde orman yangınıyla mücadeleye katkı vermek istediklerini söyledi.

Çizikci, "İskilip Belediyesi olarak İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla itfaiye ekibimizi bölgeye gönderdik. Ekiplerimiz, yangınların kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarına katkı sağlamak için görev başında. İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, zor günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.