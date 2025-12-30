Çorum'da yılbaşı tedbirleri belirlendi

Çorum'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenle girmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla vatandaşların yoğun olarak bulunacağı meydan, alışveriş merkezi, pazar yeri, market, terminal, otobüs durağı, okul, öğrenci yurdu, ibadethane gibi yerler için güvenlik ve trafik önlemleri alındığı belirtildi.

Olası hırsızlık, kapkaç gibi asayiş olaylarına karşı önleyici devriye ekiplerinin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehir içi ulaşım ve şehirler arası kara yollarında tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış, araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar sıklaştırılmıştır. Yeni yıl kutlamalarının yoğun olarak gerçekleşeceği eğlence mekanları, kamusal alanlar ve meydanlarda tüm ekiplerimiz koordinasyon içinde kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yılbaşı gecesi ve tatili süresince ilimizde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla, Valiliğimizin koordinasyonunda emniyet, jandarma,112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, itfaiye, zabıta, sağlık birimlerimiz olağan görev düzenlerine ek olarak artırılmış, personel ve araç kapasitesiyle görev yapacaktır. Alınan tüm tedbirler, Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi tarafından takip ve koordine edilecektir."