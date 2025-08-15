Çorum'da Yaz Okulları Kapanış Şöleni Düzenlendi

Çorum'da "Yaz Okulları Kapanış Şöleni" yapıldı.

Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Kuran okudu, ilahi dinletisi sundu.

Halk oyunları ve karate gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrencilere oyuncu ve yazar Lemi Filozof, okurlarıyla buluştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, kapanış şöleninin bir başlangıç olduğunu söyledi.

Aşgın, "Bu program aynı sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin tanışmasına vesile olsun. Gençler yanıma gediğinde bana piyanodan Kur'an-ı Kerim kursuna kadar birçok kurstan bahsettiler. Piyanonun da en güzelini biz çalacağız ama dilimizden de Allah zikri, peygamber sevgisi düşmeyecek." dedi.