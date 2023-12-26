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Çorum'da yapılan çalışmalarda 24 kişi yakalandı

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Çorum'da son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin yakalandığı bildirildi. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de bulundu.

Çorum'da son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kentte asayiş ve güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla, hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 şahıs, 18-25 Aralık tarihlerindeki çalışmalarda yakalandı.

Çalışmada ayrıca kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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