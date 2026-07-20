Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.T., ev ve araç aramasında ele geçirilen 756 sentetik ecza ile adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.T. takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda A.T. gözaltına alındı.
Şüpheliye ait ev ve araçta yapılan aramalarda 756 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Alaca Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun