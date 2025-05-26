Çorum'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu Gerçekleşti

Çorum'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu Gerçekleşti
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Çorum'da düzenlenen sempozyuma 289 kişi katıldı. 'Bireysel Potansiyelden Toplumsal İyi Oluşa: Pozitif Psikoloji' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte 4 konferans, 2 seminer, paneller ve atölye çalışmaları yapıldı.

Çorum'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumuna 289 kişi katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve PDR Derneği Çorum İl Temsilciliğince, Buhara Kültür Merkezi'nde "Bireysel Potansiyelden Toplumsal İyi Oluşa: Pozitif Psikoloji" temasıyla düzenlenen sempozyum tamamlandı.

Sempozyumda 4 konferans ve 2 seminerin yanı sıra 3 akademisyen ve 5 uzmanın katıldığı 2 panel 5 atölye çalışması yapıldı.

Sempozyuma 289 kişinin katıldığı bildirilen açıklamada, "Psikolojik danışmanların çalıştığı kamu, kurum ve kuruluşlar ile önleyici koruyucu ruh sağlı hizmetlerinin sunulduğu özel sektör alanlarında, kurumların kendi personeline ve paydaşlarına psikolojik danışmanlar aracılığı ile bu hizmetin verilmesi ve erişilebilir kılınarak yaygınlaştırılması, sürekli ulaşılabilir hale getirilmesi önemli olduğu dile getirilerek sempozyum tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Burak Güzel - Güncel
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