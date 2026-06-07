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Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan 56 yaşındaki sürücü Muhammer Akman olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yaylabaşı köyünde Muhammer Akman'ın (56) kullandığı 19 PC 239 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Akman için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
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