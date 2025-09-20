Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki JD 486 yabancı plakalı otomobil, B.Ç'nin kullandığı 34 SDU 72 plakalı cip ve B.G. yönetimindeki 19 TP 746 plakalı hafif ticari araç, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada cip ve yabancı plakalı aracın sürücüleriyle araçlarda bulunan C.B. ve A.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor

Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.