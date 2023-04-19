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Çorum'da tartışan iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Çorum'da tartışan iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Güncel Haberler

Çorum'da 15 yaşındaki iki çocuk, çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı.

Çorum'da 15 yaşındaki iki çocuk, çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde U.T. (15) ile M.O.E. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı halde olay yerinden uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.

Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Çorum Güncel Haberler

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