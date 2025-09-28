Çorum'da SMA Hastası Ege İçin 1 Milyon 849 Bin Dolar Toplandı

Haberler

Osmancık ilçesinde SMA Tip 2 hastası Ege için düzenlenen yardım kampanyası sona erdi. Toplanan bağışlar sonucunda gerçekleştirilen etkinlikte balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki çocukları Ege için yürütülen yardım kampanyası sona erdi.

Kampanya kapsamında 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Kampanyanın bitişi dolayısıyla ilçede balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte ilk olarak yerel sanatçılar sahne aldı, ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Programa, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, Ege'nin ailesi, SMA hastası diğer bebeklerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
