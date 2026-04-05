Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Çorum'da bir hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu İ.Ö. yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çöplü Mahallesi Yazıçarşı kavşağında bir hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu İ.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan İ.Ö, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıda kullanılan hafif ticari aracı Ulukavak Mahallesi Sakarya 14. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde İ.Ö'nün hafif ticari aracın sürücü kapısının bulunduğu bölümüne yaklaştığı, bir süre sonra sekerek aracın diğer tarafına ve arka bölümüne ilerlediği görülüyor. İ.Ö'nün araç hareket ettiği sırada arka plakasını sökmesi de görüntüde yer aldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba