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Çorum'da sağanak etkili oldu

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Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesinde bulunan Mehmet Efe Apartmanı'nın iistinat duvarının çökmesinin ardından yaşadıklarını anlatan apartman sakinlerinden Hulusi Eral (61), Gece yatarken büyük bir gürültü duyduk, dışarı çıktığımızda istinat duvarının çöktüğünü gördük.Çok şükür hiçbir can kaybımız yok? dedi. Mert Efe Eral ise, Gece ben su içmeye kalkmıştım. Büyük bir gürültü duydum ancak dışarıya çıkmadım. Sabah kalktığım da baktım ki, istinat duvarı çökmüş? dedi. (DHA)

Çorum'da sağanak etkili oldu (2)

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesinde bulunan Mehmet Efe Apartmanı'nın iistinat duvarının çökmesinin ardından yaşadıklarını anlatan apartman sakinlerinden Hulusi Eral (61), Gece yatarken büyük bir gürültü duyduk, dışarı çıktığımızda istinat duvarının çöktüğünü gördük.Çok şükür hiçbir can kaybımız yok? dedi.

Mert Efe Eral ise, Gece ben su içmeye kalkmıştım. Büyük bir gürültü duydum ancak dışarıya çıkmadım. Sabah kalktığım da baktım ki, istinat duvarı çökmüş? dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Mehmet Efe Çorum Güncel Haberler

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