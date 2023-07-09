Çorum'da sağanak etkili oldu

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesinde bulunan Mehmet Efe Apartmanı'nın iistinat duvarının çökmesinin ardından yaşadıklarını anlatan apartman sakinlerinden Hulusi Eral (61), Gece yatarken büyük bir gürültü duyduk, dışarı çıktığımızda istinat duvarının çöktüğünü gördük.Çok şükür hiçbir can kaybımız yok? dedi. Mert Efe Eral ise, Gece ben su içmeye kalkmıştım. Büyük bir gürültü duydum ancak dışarıya çıkmadım. Sabah kalktığım da baktım ki, istinat duvarı çökmüş? dedi. (DHA)