Çorum'da ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttı

ÇORUM (AA) - Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin ramazan ayının başlamasıyla birlikte arttığını bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan gıda ürünlerini üreten, satan ve tüketime sunan işletmeleri daha sık denetlediklerini belirtti.

Toplum sağlığını korumak için denetimleri sürdüreceklerini vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Özellikle toplu tüketim iş yerleri, toplu iftarların yapıldığı yerler ve tedarikçileri, gıda satış yerleri, pastane, unlu mamuller ve tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve satış yerleri, 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı gıda işyerleri, yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Gün içinde yapılan denetimlerin yanı sıra Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince iftar ve sahura yönelik denetimler de planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir"

Gıda işletmecilerinin ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Sarı, "Denetimlerde hijyenin yanı sıra özellikle ramazan ayında tüketimi artan tatlı ürünlerinde kullanılan yağlar başta olmak üzere, kızartmalarda kullanılan yağlarının polarizitesi, polarizasyon cihazı ile yerinde tespit edilerek gerekli görülmesi halinde numune alınarak gerekli işlemler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sarı, gıda sektörünün temsilcilerini ilgili yönetmeliklere uygun davranmaları konusunda uyarırken, tüketicilerin de gıda denetim sistemine dahil olabileceğini, şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı'na bildirilmesi gerektiğini kaydetti.