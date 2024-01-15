Çorum'da Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Ağır Yaralandı

ÇORUM'da sokak ortasında pompalı tüfekle karın bölgesinden vurulan Ahmet B. (15), ağır yaralandı.

Olay bugün Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet B ile daha önceden husumetli olduğu Recep Y.(17), arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Recep Y. pompalı tüfekle Ahmet B.'ye ateş ederek karın bölgesinden ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin buluhduğu belirtildi. Olayın şüphelisi Recep Y. yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.