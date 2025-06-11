Çorum'da Otomobilin Minibüse Çarpması Sonucu 3 Yaralı

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Çorum'da park halindeki bir minibüse çarpan otomobildeki üç kişi, biri bebek toplamda yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Çorum'da otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Sadık E. (30) idaresindeki 19 KN 374 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 68. Sokak'ta park halindeki bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Meral K. (20) ile 1 yaşındaki çocuğu Devin K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün 1,40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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